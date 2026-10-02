Callery armudu, hızlı büyümesi ve görünümü nedeniyle ABD’de uzun yıllar boyunca cadde, park ve yerleşim alanlarında tercih edildi. Ancak zamanla ağacın hızla yayılması, dallarının kolay kırılması ve çiçeklerinin oluşturduğu ağır koku sorun haline geldi.

ŞEHİRLERE YAYGIN ŞEKİLDE DİKİLDİ

Callery armudu, şehir koşullarına dayanıklı olması ve hızlı büyümesi nedeniyle peyzaj çalışmalarında yaygın biçimde kullanıldı. Yıllar içerisinde çok sayıda ağacın dikilmesiyle tür birçok şehirde cadde ve parkların önemli parçalarından biri haline geldi.

BİNLERCE KİŞİ NEDEN KOKUDAN ŞİKÂYET ETTİ?

Sorunlardan biri ağaçların çiçeklenme döneminde ortaya çıktı. Callery armudunun çiçeklerinden yayılan ağır ve keskin koku, ağaçların yoğun bulunduğu bölgelerde belirgin hale gelirken kent sakinlerinin şikâyetlerine neden oldu.

Callery armuduyla ilgili sorun yalnızca kokuyla sınırlı kalmadı. Türün kontrolsüz şekilde yayılması ve yerel bitki örtüsü üzerinde baskı oluşturması, ağacın istilacı tür olarak değerlendirilmesine yol açtı.

DALLARI KOLAY KIRILIYOR

Ağacın yapısal özellikleri de şehirlerde sorun oluşturdu. Callery armudunun dallarının rüzgâr ve olumsuz hava koşullarında kolay kırılabilmesi, yıllarca yaygın şekilde dikilen türün dezavantajlarından biri olarak öne çıktı.

Callery armudunun istilacı hale gelmesinin ardından bazı ABD eyaletleri harekete geçti. Ağacın daha fazla yayılmasını engellemek amacıyla satışına ve yeni dikimine yönelik yasaklar uygulanmaya başlandı.