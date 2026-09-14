Savaş sonrasında kereste ihtiyacını karşılamak ve erozyonu önlemek amacıyla başlatılan ağaçlandırma programında hızlı büyüyen Japon sediri ve selvisi tercih edildi. Bu plantasyonlar bugün Japonya topraklarının yaklaşık beşte birini kaplıyor.

MİLYONLARCA AĞAÇ NEDEN SORUNA DÖNÜŞTÜ?

Yıllar içinde olgunlaşan sedir ve selvi ağaçları yüksek miktarda polen üretmeye başladı. Hafif yapıdaki polenlerin rüzgarla şehir merkezlerine kadar taşınması, mevsimsel alerjilerin yaygınlaşmasına neden oldu. Japonya nüfusunun yüzde 40’tan fazlasının saman nezlesinden etkilendiği tahmin ediliyor. Sorunun geniş bir nüfusu etkilemesiyle polen kaynaklı alerjiler ülke çapında ele alınmaya başladı.

ORMANLAR NEDEN AŞIRI YOĞUNLAŞTI?

Son yıllarda ithal kerestenin yerli üretimden daha ucuz hale gelmesi, bazı toprak sahiplerinin plantasyonların bakımını bırakmasına yol açtı. Bunun sonucunda bazı ormanlarda ağaç yoğunluğu arttı. Yoğun orman dokusu güneş ışığının zemine ulaşmasını azaltırken yerel bitki örtüsünü de etkiledi. Toprağın su tutma kapasitesinin azalması da ortaya çıkan sorunlar arasında gösterildi.

JAPONYA ŞİMDİ AĞAÇLARI NEDEN KESİYOR?

Japon hükümeti uzun vadeli orman yönetimi kapsamında her yıl on binlerce hektarlık alanda kesim ve seyreltme çalışmalarını artırdı. Çalışmalar Japonya Ormancılık Ajansı ile birlikte yürütülüyor.

Kesilen alanlarda daha az polen üreten ağaç türlerinin kullanılması ve yerel ormanların yeniden oluşturulması hedefleniyor. Programla hem polen miktarının azaltılması hem de yoğunlaşan ormanların yeniden düzenlenmesi amaçlanıyor.