Fransa’da gerçekleştirilen 2026 yerel seçimlerinde, Paris yakınlarındaki Bonneuil-sur-Marne kentinde sandıktan zaferle çıkan isim bir kez daha Çorum doğumlu siyasetçi Denis Ömür Öztorun oldu.

Artı33'de yer alan habere göre, seçimlerin ilk turunda rakiplerine büyük bir fark atan Öztorun, oyların yüzde 63,03’ünü alarak belediye başkanlığı koltuğunu korumayı başardı. Öztorun liderliğindeki "L’Audace en Commun" listesi, elde edilen bu mutlak çoğunluk sayesinde belediye meclisindeki sandalyelerin büyük bir kısmını doğrudan kazandı.

13 YAŞINDAN DİL BİLMEDEN GELDİ

Henüz 13 yaşındayken dil bilmeden Fransa’ya göç eden ve bir işçi ailesinin çocuğu olarak eğitimini bu ülkede tamamlayan 47 yaşındaki Öztorun, azmiyle yerel siyasette önemli bir konuma yükseldi.

Dört listenin yarıştığı seçimlerde en yakın rakibi Gilles David yüzde 15,81’de kalırken, diğer adaylar Christine Moreau yüzde 10,64 ve Jeremy Fdida yüzde 10,52 oranında oy alabildi. Mevcut seçim sistemi uyarınca, Öztorun’un listesi meclis çoğunluğunu garantilerken, kalan sandalyeler yüzde 5 barajını geçen diğer gruplar arasında paylaştırılacak.