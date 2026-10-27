Avusturya'da lojistik sektöründe kurye, bisikletli kurye, depo çalışanı ve vardiya amiri pozisyonları için personel alımı yapılıyor. Bazı ilanlarda Almanca bilgisi zorunlu tutulmazken, adaylara maaşın yanı sıra konaklama, ücretli eğitim ve ek ödemeler de sunuluyor.

Ülkede çalışmak isteyenler için farklı deneyim seviyelerine hitap eden pozisyonlar öne çıkıyor. Başvurularda bazı işler için sürüş deneyimi ve ehliyet şartı aranırken, depo çalışanlarından fiziksel dayanıklılık ve ekip çalışmasına yatkınlık bekleniyor.

KURYE POZİSYONLARINDA 122 BİN TL'YE KADAR MAAŞ

Kurye olarak çalışmak isteyen adaylara 1900 ile 2200 Euro arasında ücret teklif ediliyor. Bu tutar, 27 Ekim 2026 tarihli yaklaşık 55,67 TL'lik Euro kuru üzerinden 105 bin 800 TL ile 122 bin 500 TL arasına karşılık geliyor.

Ücret paketine toplu sözleşme kapsamında belirlenen maaşın yanı sıra günlük harcırah ve fazla mesai ödemeleri de dahil ediliyor. Başvuru yapacak adayların B sınıfı ehliyete ve en az bir yıllık sürüş deneyimine sahip olması gerekiyor. Almanca bilmek zorunlu tutulmasa da dil bilgisi, başvurularda avantaj sağlıyor.

Tam zamanlı çalışma düzeninde vardiyalar genellikle 10.00 ile 11.00 arasında başlıyor ve günlük mesai 8-9 saat sürüyor. Çalışanların pazartesiden cumaya veya cumartesi günleri çalışması bekleniyor. İşveren, aylık 390 Euro (yaklaşık 21 bin 700 TL) karşılığında iki veya üç kişilik odalarda konaklama seçeneği de sunuyor.

BİSİKLETLİ KURYELERE EK ÖDEME VE PRİM

Bisikletli kurye pozisyonunda temel maaş 1.937 Euro olarak açıklanıyor. Bu tutar yaklaşık 107 bin 800 TL'ye denk geliyor. Günlük ödenekler ve fazla mesai ücretleriyle birlikte toplam gelirin 2150 Euro'ya, yani yaklaşık 119 bin 700 TL'ye ulaşabileceği belirtiliyor.

İşverenin sunduğu diğer avantajlar arasında ücretli eğitim, tatil ödemesi ve Noel primi bulunuyor. Bu pozisyon, motorlu araç kullanmadan teslimat işinde çalışmak isteyen adaylara yönelik seçenekler arasında yer alıyor.

DEPO ÇALIŞANLARINA 107 BİN TL CİVARINDA ÜCRET

Kurye olmak istemeyenler için depo çalışanı pozisyonları da bulunuyor. Bu işte paketlerin ayrılması, etiketlerin okutulması ve kamyonların yüklenip boşaltılması gibi görevler yerine getiriliyor. İlanda belirtilen aylık brüt maaş 1925,14 Euro. Bu miktar yaklaşık 107 bin 200 TL'ye karşılık geliyor. Başvuru şartları arasında fiziksel dayanıklılık, ekip çalışmasına uyum, temiz sabıka kaydı ve Avusturya'da çalışma izni bulunuyor.

VARDİYA AMİRLERİNE 150 BİN TL MAAŞ

Lojistik sektöründe daha deneyimli adaylar için vardiya amiri pozisyonları da öne çıkıyor. Bu görev için belirtilen yaklaşık 2700 Euro'luk maaş, Türk lirasıyla yaklaşık 150 bin 300 TL seviyesinde. Vardiya amirlerinin günlük operasyonları yönetmesi, çalışanların görev dağılımını ve çalışma programlarını düzenlemesi, teslimat süreçlerini denetlemesi ve teslimat ortaklarıyla iletişimi sürdürmesi bekleniyor.