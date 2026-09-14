Farklı tarzı ve sıra dışı aksesuar seçimleriyle dikkat çeken Dila Tarkan, önceki gün katıldığı bir düğünde de alışılmışın dışında bir tercih yaptı. Sarı kostümünü vazo formundaki çantayla tamamlayan Tarkan, gecenin dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
VAZO ŞEKLİNDE ÇANTAYLA DÜĞÜNE KATILDI
Merve Yurtyapan'ın haberine göre; cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Dila Tarkan, stilinde farklı parçalara yer vermesiyle biliniyor. Tarkan, bu kez de düğün için tercih ettiği sarı kostümünü oldukça sıra dışı bir çantayla tamamladı.
Vazo şeklindeki çantayı aksesuar olarak kullanan Tarkan’ın tercihi, gecenin öne çıkan detaylarından biri oldu. Sosyetik güzelin bu çanta için 30 bin lira ödediği belirtildi.
AKSESUARLARA YÜKSEK RAKAMLAR ÖDÜYOR
Dila Tarkan’ın sıra dışı çanta merakı bununla da sınırlı değil. Tarkan, geçtiğimiz aylarda da farklı tasarımlarıyla dikkat çeken çantaları tercih etmişti.
Sosyetik güzelin daha önce makarna şeklindeki çanta için 145 bin lira, kuş şeklindeki çanta için ise 29 bin lira ödediği belirtilmişti.
Günün Trend Haberleri
Tarkan’ın son olarak vazo formundaki 30 bin liralık çantayı tercih etmesi, farklı aksesuar seçimleriyle bir kez daha gündeme gelmesini sağladı.
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