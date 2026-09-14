AKSESUARLARA YÜKSEK RAKAMLAR ÖDÜYOR

Dila Tarkan’ın sıra dışı çanta merakı bununla da sınırlı değil. Tarkan, geçtiğimiz aylarda da farklı tasarımlarıyla dikkat çeken çantaları tercih etmişti.

Sosyetik güzelin daha önce makarna şeklindeki çanta için 145 bin lira, kuş şeklindeki çanta için ise 29 bin lira ödediği belirtilmişti.