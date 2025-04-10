Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşkı devam eden oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Son olarak anneannesinin evine gidip altın gününe katılan Deniz, eğlenceli poz vermeyi de ihmal etmedi.

Anneannesinin arkadaşlarıyla pozunu paylaşan Deniz, fotoğrafın altına ise "Anneanne evi" notunu düştü.

Paylaşımı büyük ilgi gören Deniz, "Bir gün bizi de çağır" mesajları aldı.

"BİR NEVİ ÇOCUK ESİRGEMEDE BÜYÜDÜM"

Öte yandan Dilan Çiçek Deniz, geçen ay ailesiyle ilgili konuşmuş ve "Annem edebiyat öğretmeni, babam da sınıf öğretmeni. Yıllarca hep köy okullarında öğretmenlik yaptı. Daha sonra da uzun yıllar Çocuk Esirgeme Kurumu'nda müdürlük yaptı. Aslında ben 18 yaşına kadar bir nevi çocuk esirgemede büyüdüm. Annem okulda oluyordu evde kimse yok ben hep babamın yanına gidiyor, orada kalıyordum da. Bütün tatiller, yılbaşı, okul sonraları hep öyle geçti" demişti.