Son dönemde imaj değişikliğiyle konuşulan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bu kez özel hayatından paylaşımlarla gündeme geldi. Bir süredir müzisyen Birkan Nasuhoğlu ile aşk yaşayan Deniz, sevgilisiyle ilişkilerinin birinci yılını kutladı.

“CANIM SEVGİLİMSİN SEN BENİM”

Birkan Nasuhoğlu, birlikte geçirdikleri bir yıla özel romantik karelerini sosyal medya hesabından yayımladı. Paylaşımına, “Ben seni öyle sevdim ki 1 sene oldu. Daha nicelerimiz olsun. Oy kurban olduğum, canım sevgilimsin sen benim be” notunu düştü.

Dilan Çiçek Deniz de deniz manzaralı bir otel odasında, uçlarında çiftin fotoğraflarının bulunduğu kırmızı kalp balonların yer aldığı kareyi takipçileriyle paylaştı.

365 GÜNLÜK AŞKTAN ROMANTİK KARELER

Kutlamanın ilerleyen saatlerinde Deniz, sevgilisi tarafından öpücüklere boğulduğu anları da sosyal medya hesabına taşıdı. Oyuncu, samimi karelerine “365 gün” notunu ekleyerek bir yıllık birlikteliklerini kutladı.