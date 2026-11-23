Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Dilan Çiçek Deniz ve müzisyen Birkan Nasuhoğlu, birlikteliklerinde mutluluk dolu anlar yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay aşklarının birinci yılını kutlayan çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla ilişkilerinden kesitleri takipçilerine gösteriyor. SEVGİLİSİYLE YOLCULUKTAN KARELER PAYLAŞTI Son olarak sevgilisiyle çıktığı uzun yol gezisinden fotoğraflar yayımlayan Dilan Çiçek Deniz, birlikte geçirdikleri anları takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun yolculuk karelerine eşlik eden notu ise romantik bulundu. Deniz, fotoğraflarına "Hayat arkadaşımla uzun yol gezisi" ifadelerini ekleyerek Birkan Nasuhoğlu'na duyduğu sevgiyi dile getirdi. Çiftin paylaşımı, takipçilerinin ilgisini çekti.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.