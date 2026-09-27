Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, özel hayatında yeni bir aşamaya geçti. Yaklaşık 4 aydır müzisyen Birkan Nasuhoğlu ile birlikte olan Deniz, ilişkisini bu kez aile çevresine taşıdı.

Geçtiğimiz günlerde katıldıkları bir ödül töreninde “Mutluluktan kilo aldım” diyerek ilişkisindeki mutluluğu anlatan oyuncu, sevgilisini Antalya'da yaşayan babası Orhan Deniz ile bir araya getirdi.

SEVGİLİSİNİ BABASIYLA TANIŞTIRDI

Takvim'den Gökhan Kaya'nın haberine göre Dilan Çiçek Deniz ile Birkan Nasuhoğlu, Antalya'ya gitti. Deniz, yaklaşık 4 aydır birlikte olduğu sevgilisini babası Orhan Deniz ile tanıştırdı.

Gerçekleşen buluşma, çiftin ilişkilerinde önemli bir adım olarak değerlendirildi.

BABA ORHAN DENİZ İLE BİRKAN NASUHOĞLU TAKİPLEŞTİ

Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisini babasıyla tanıştırmasının ardından sosyal medyada da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Orhan Deniz ile Birkan Nasuhoğlu, sosyal medya hesaplarından karşılıklı olarak birbirlerini takip etmeye başladı. Bu hamle, magazin kulislerinde “babadan aşka onay” şeklinde yorumlandı.

EVLİLİK İDDİALARI ALEVLENDİ

Çiftin yaklaşık 4 aylık ilişkisini aile boyutuna taşıması ve ardından Orhan Deniz ile Birkan Nasuhoğlu'nun sosyal medyada takipleşmesi, evlilik iddialarını da beraberinde getirdi.

Dilan Çiçek Deniz ile Birkan Nasuhoğlu cephesinde evlilik konusunda henüz yapılmış resmi bir açıklama bulunmazken, yaşanan son gelişmeler çiftin ilişkisini bir sonraki aşamaya taşıdığı şeklinde yorumlandı.