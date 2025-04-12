Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşkı devam eden Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.
Geçen günlerde anneannesinin evine gidip katıldığı altın günü karesi ile gündeme gelen Deniz'den yeni paylaşım geldi.
30 yaşındaki oyuncu bu kez Mardin seyahati sırasında çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı.
O fotoğraflar arasında Dilan Çiçek Deniz'in kahvehanede çekildiği poz da yer aldı.
Ünlü oyuncunun kahvehane pozu, takipçilerinden yüzlerce yorum aldı.
Geçen aylarda da şarkıcı Aleyna Tilki bir kahvehaneye gitmişti.