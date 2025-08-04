İbrahim Tatlıses'in 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak ile arası geçen yıl bozulmuştu.

Dilan Çıtak sosyal medya hesabında babasının kendisine psikolojik şiddet uyguladığını söyleyerek, "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli" ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Tatlıses de "Evlatlarımdan razıyım, biri hariç. Bana ne yaptıysa aynısını evlatları onlara versin. Kim paramı çalıyor, bana kötülük yapıyorsa belasını bulur. Ben mağaradan çıktım, köpek gibi çalışıp bugünlere geldim" demişti.

Babasıyla küslüğü devam eden Dilan Çıtak geçen günlerde ise gündeme çok farklı bir olayla geldi.

Bodrum'da kamyonetiyle emniyet şeridinde giderken kendisini durduran polislerin üzerine aracını sürdü. Polis ekipleri, havaya 2 el uyarı ateşi açınca Dilan Çıtak aracını yol ortasında durdurup kapılarını kilitledi. Polisin araca doğru silah doğrultması üzerine de teslim oldu. Gözaltına alınan Çıtak sevk ediliği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bodrum'da tatiline devam eden Dilan Çıtak bu kez magazin muhabirlerine takıldı. Peş peşe bikinili fotoğraflarının çekilmesine ve haber yapılmasına ünlü isim isyan etti.

"GERÇEK FOTOĞRAFLARIMI PAYLAŞMAMANIZ BENİ ÜZER"

Kendisinin daha kilolu halini photoshop'ta yapan Çıtak, "Öyle yetmez ya gerçek fotoğraflarımı paylaşmamanız beni üzer" dedi.