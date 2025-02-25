İbrahim Tatlıses'in 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak ile arası geçen temmuz ayında bozulmuştu.

Dilan Çıtak sosyal medya hesabında babasının kendisine psikolojik şiddet uyguladığını söyleyerek, "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli" ifadelerini kullanmıştı.

"EVLATLARIMDAN RAZIYIM, BİRİ HARİÇ"

İbrahim Tatlıses de "Evlatlarımdan razıyım, biri hariç. Bana ne yaptıysa aynısını evlatları onlara versin. Kim paramı çalıyor, bana kötülük yapıyorsa belasını bulur. Ben mağaradan çıktım, köpek gibi çalışıp bugünlere geldim" demişti.

Babasıyla küslüğü devam eden Dilan Çıtak şimdi ise 2022 yılında dünya evine girdiği eşi Levent Dörter ile boşanma kararı aldığı haberleriyle gündeme geldi.

Levent Dörter, eşi Dilan Çıtak ile olan pozlarını sildi ve "Sevdiğiniz birini bırakmak yapacağınız en zor şeydir ama aynı zamanda özgürleştiricidir. Kendinizi gerçekten bulmak için bazı insanları kaybetmeniz gerekir" paylaşımı yaptı.

Dilan Çıtak da "Uyan güzel kız seni yepyeni başlangıçlar bekliyor" diye yazdı.