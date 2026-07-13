İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Çıtak, paylaşımında büyük konserler veren ve yüksek gelir elde eden sanatçıların toplumsal sorumluluk projelerinde daha görünür olmaları gerektiğini ifade etti.

Konser vermemesine rağmen kendi imkanlarıyla sokak hayvanlarına destek olmaya çalıştığını belirten Çıtak, sanatçıların bu konuda daha fazla katkı sunmasını beklediğini söyledi.

Çıtak, "Bir kız grubunun konserine gidiliyor. Bu kızlar çok yetenekli ama bir hayır işleyin ya. Ben şu an delicesine konsere gitmeyerek barınaklara, yardıma muhtaç kedilere yardım etmeye çalışıyorum, olmayan konserlerimle" ifadelerini kullandı.

ÇITAK'TAN YENİ AÇIKLAMA

Çıtak'ın bu ifadeleri Manifest grubuna yönelik yaptığı iddia edilirken kullanıcılardan tepki gecikmedi.

Peş peşe tepkilerin ardından yeni bir paylaşım yapan Çıtak, sözlerine açıklık getirdi.

Çıtak, "Dün yaptığım konuşmada sadece bir kişiyi ya da grubu hedef göstermedim. Benim söylediğim şey çok netti: Bugün milyonlar kazanan, büyük konserler veren ve geniş kitlelere ulaşan sanatçıların; sokak hayvanları konusunda da daha görünür bir sorumluluk almasını görmek isteriz ama göremiyoruz" ifadelerini kullandı.