Survivor 2026 macerası 17 gün süren türkücü İbrahim Tatlıses'in küs olduğu kızı Dilan Çıtak'ın, elendikten sonra Miami'ye yerleştiği iddia edilmişti.

"DÖNECEĞİM"

Konuyla ilgili Instagram üzerinden açıklama yapan Çıtak, "Arkadaşlarım, dostlarım Miami'ye yerleşmedim. Herkes bana bunu soruyor. Dominik-Miami arası 2 saat olunca Survivor sonrası 2 gün de burada tatil yapayım diye geldim, iyi gelir diye. Sonradan konser teklifleri aldık, bu sebeple tatil uzadı konu bu. Eşimi, çocuklarımı, ailemi en yakın arkadaşlarımı çok özledim. Son konser 31 Ocak sonrasında 3 Şubat'ta inşallah ülkeme dönüyorum çok şükür'' ifadelerini kullandı.

Adaya veda eden Çıtak, konseydeki veda konuşmasında duygusal anlar yaşamıştı.

Gözyaşlarına hakim olamayan ünlü isim; "Birçok organizasyon şirketi yaşadığım süreçlerden dolayı beni listelerinden çıkardı, konserlerim iptal oldu. Ama Acun Ilıcalı korkusuzca beni bu projeye dahil etti. O yüzden size minnettarım. Çünkü biliyorum ki çok iyi bir kız babasısınız… Ben hep derim, 'Keşke Acun Ilıcalı amcam olsa' diye. O yüzden burada olmaktan çok gurur duydum. Teşekkür ediyorum bana bir Dilan olarak sahip çıktığınız için. Teşekkür ederim. Umarım tekrar yollarımız kesişir" ifadelerini kullanmıştı.