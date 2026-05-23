Gökhan Çınar’ın programına konuk olan Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses’in yıllar önce kendisine söylediği sözleri açıkladı. Ünlü isim, hem çocukluk döneminde yaşadıklarını hem de Tatlıses’in kendisini kabul ettiği süreçte yaşananları samimi ifadelerle anlattı.

''ANNENE BUNU DOĞURMA DEDİM''

Ünlü isim, İbrahim Tatlıses’in kendisine yıllar önce söylediği ifadeleri şu sözlerle anlattı:

“Sen istenilmeyen çocuktun. Annen seni doğurdu. Ben seni istemedim, annene söyledim bunu doğurma diye dedi.”

''SESLİ MESAJ ATTI''

O dönem yaşadığı duyguları da paylaşan Dilan Çıtak, “O zamanlar canımı yakmıyordu öyle şeyler. Sesli mesaj olarak da attı” ifadelerini kullandı.





''ANNEMLE GURUR DUYUYORUM''

Annesiyle birlikte maddi çıkar peşinde olmadıklarını vurgulayan Çıtak, şu açıklamayı yaptı:

“Babamı yeni kaybetmişim. Çok başka teklifler de geldi. Anneme de bana da geldi. Maddi destekte bulunalım, gelin konuşun. Ev alalım, araba alalım. O kadar başka ailelerle karıştırmışlar ki bizi. Böyle şeylere yeltenmedi o yüzden annemle gurur duyuyorum.”

''TATLISES'İN KIZI OLDUĞUM AÇIKLANINCA KARİYERİM BİTTİ''

İbrahim Tatlıses’in bir dönem “Dilan benim kızım” açıklaması yaptığını hatırlatan Çıtak, o sürecin kariyerine zarar verdiğini savundu.

“Dilan benim kızım dedikten sonra kara bela dönem. Bütün kariyerimi yerle bir eden dönem” diyen Çıtak, o yıllarda yoğun konser temposu içinde olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“O dönem ayda 20-25 tane konsere gidiyordum. Kendi kendine bir gün ‘Dilan benim kızım’ dedi. Apar topar yanına götürüldüm, evin var mı dediler, araban var mı dediler, bir anda çocuğu oldum.”

Annesinin süreç boyunca kendisini korumaya çalıştığını söyleyen Dilan Çıtak, “Annem telefon açtı, ‘Kızıma eksik bir şey yaşatacaksınız bunu yapmayın’ dedi” ifadelerini kullandı.