Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Dilan Polat'a ait TikTok, Facebook ve YouTube hesaplarının tümüne erişim engeli getirildi.

Avukat Melih Demirer, sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın tüm sosyal medya hesaplarının erişime engellendiğini açıkladı. Alınan karar kapsamında Polat'ın TikTok, Facebook ve Youtube hesapları erişime kapatıldı.

Demirer paylaşımında, "Dilan Polat’ın yaklaşık 1,5 milyon takipçili yedek Instagram hesabı ile TikTok, Facebook ve YouTube hesaplarına erişim engeli kararı verildi. Kararın kısa süre içerisinde ilgili sosyal medya platformlarına bildirilecek.

Erişim engeline ilişkin kararın detaylarının ilerleyen süreçte netleşmesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

SALDIRGANLAR YERLERİNİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINDAN BULMUŞTU

Engin ve Dilan Polat çiftinin koruması Can Polat 3 Haziran’da İzmir'deki silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti. Polat, sosyal medyadan açtığı canlı yayında “Ne olur buraya polis, ambulans… Can Polat’ı vurdular. Allah’ım hayatımız zindan oldu artık. Ne olursunuz, odada kaldık hepimiz” ifadelerini kullanmıştı.

Saldırganların Polatların yerini Dilan Polat'ın sosyal medya hesaplarından tespit ettiği iddia edilmişti.