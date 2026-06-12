Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın 6,3 milyon takipçili Instagram hesabına erişim engeli getirilmesinin ardından yaşanan gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Ana hesabının kapatılmasının ardından kısa süreli bir sessizliğe bürünen Polat, yedek hesabı üzerinden yeniden görünür olmaya başladı.

YEDEK HESABININ ADINI DEĞİŞTİRDİ

Dilan Polat, gelişmelerin ardından ilk olarak “@dilanpolatyedek” kullanıcı adlı yedek hesabını geçici olarak dondurmuştu. Ancak bu hesabın daha sonra yeniden aktif hale getirildiği ve kullanıcı adının “@dilanpolat_tr” olarak değiştirildiği görüldü.

1,4 MİLYON TAKİPÇİLİ YEDEK HESAP

Söz konusu hamle, Polat’ın sosyal medya paylaşımlarına yeniden başlayabileceği şeklinde yorumlandı.

NE OLMUŞTU?

DHA’nın 7 Haziran tarihli haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başvurusu üzerine Ankara Sulh Ceza Hakimliği, Dilan Polat’ın Instagram hesabına erişim engeli getirilmesine karar verdi.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre kararın, kamu düzeninin korunması ve genel sağlığın gözetilmesi gerekçeleriyle alındığı belirtildi. Kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) gerekli bildirimlerin yapıldığı aktarıldı.

Teknik sürecin tamamlanmasının ardından erişim engelinin platform tarafından uygulanması beklenirken, sürecin Bakanlık tarafından yakından takip edildiği ifade edildi.

SİTEM DOLU AÇIKLAMA

Hesabına erişim engeli getirilmesinin ardından Dilan Polat’ın bir magazin sayfasına yaptığı açıklama da yeniden gündeme geldi. Polat’ın ifadelerinde şu sözler yer aldı:

“Benim kaderim kötü yazılmış çocukluğumdan. Tek bir beklentim kalmadı. Sorun yok benim için, hesap vesaire umurumda değil. Sadece çok mutlu olmak istemiştim, olmadı. Herkes çok mutlu olsun, ben olamadım.”