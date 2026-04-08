Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Dilan Polat, eşi Engin Polat ile bir kez daha yollarını ayırma kararı aldı. Kararın ardından yaşanan tartışma ise sosyal medya üzerinden gözler önüne serildi.

DİLAN BOŞANMA KARARINI DUYURDU

Fenomen Dilan Polat, yaptığı paylaşımda evliliğini bitirme kararını “Bu kez kesin olarak yollarımızı ayırıyorum” sözleriyle duyurdu. Bir küs bir barışık olan çiftin tartışmaları takipçileri tarafından da dikkat çekiyor.

ENGİN'DEN SAKALLARIM AĞARDI PAYLAŞIMI

Bu açıklamanın ardından Engin Polat’tan da sert bir yanıt geldi. Sosyal medya üzerinden karşılık veren Polat, eşine yönelik tepki dolu ifadeler kullandı.

"Dengesiz, asıl ben katlandım senin bu dengesizliklerine, n'aparsan yap. Umurumda da değil artık." dedi.

Gerilim kısa sürede büyürken, çift arasındaki tartışma sosyal medyaya taşındı. Peş peşe paylaşımlar yapan Engin Polat "Tek gayen beni haksız çıkartıp takipçilerine oynaman geç bu işleri ömrümü yedin saçım sakalım ağardı senle uğraşmaktan şu saatten sonra benden bu kadar bu ne dengesizliktir kardeşim sevgide bir yere kadar bencilliğini de al ve git" ifadelerini kullandı.





AĞZA ALINMAYACAK LAFLAR ETTİ

Dilan Polat’ın, yaşadıkları tartışmayı canlı yayınla paylaşması dikkat çekti. Kocasına ise sosyal medyadan "Deccal, iblis, kertenkele" ifadelerini kullandı.

''EV KİMİN? TARTIŞMASI''

Yayında tarafların karşılıklı sözleri ve evle ilgili tartışmaları da yer aldı. Yaşanan bu gelişmelerle birlikte çiftin ilişkisi yeniden çıkmaza girdi. Dilan Polat, eşi Engin Polat'ı evden kovarken ''Benim mi bu ev? Yüzdesi benim. Arkadaşım yazmış ev senin diye.'' cümlelerini belirtti. Engin Polat ise çılgına dönerek, ''Evet senin, bana ev çok.'' yanıtını verdi.

Engin Polat'ın bu sözleri Dilan Polat'ı adeta çıldırttı. ''Ne diyorsun lan?'' diye bağıran Dilan Polat ''Nerede var evin, defol git. Ben zaten buradayım. Saçını beyazlatmışım. Sülalenize bir tane dengesiz gelsin de göreyim sizi.'' diye konuştu.

Ayrıca Polat, ''Defol, sen yarın olsun gör. Ben niye gideceğim evden. Hadi, of. Allah'a emanet, güle güle.'' cümlelerini belirtti.