Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamaları kapsamında tutuklanan, yaklaşık 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, gündemden düşmüyor.

Özel hayatlarını sosyal medya üzerinden paylaşmayı sürdüren çift, son dönemde evliliklerinde yaşadıkları sorunlarla dikkat çekiyordu. Geçtiğimiz haftalarda boşanma kararı aldıklarını açıklayan Dilan ve Engin Polat, kısa süre sonra yeniden bir araya gelmiş ve çocuklarıyla tatile çıkmıştı.

TATİLDE GERİLİM YÜKSELDİ

Ancak çiftin tatili yeni bir krizle gölgelendi. İddiaya göre dün akşam yaşanan tartışmanın ardından Dilan Polat, İstanbul’a geri dönme kararı aldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Polat, yaşanan sorunların Engin Polat’ın amcasının oğlundan kaynaklandığını öne sürdü. Dilan Polat açıklamasında, "Engin Polat ile tüm aile bağlarım bitmiştir. Kendisine mutluluklar dilerim" ifadelerini kullanarak boşanma kararını yineledi.

“DUA EDİN VİCDANA GELİP SUSAYIM”

Yaşadığı sürece dair peş peşe paylaşımlar yapan Dilan Polat, şu sözleri kullandı:

"Çok şeylere sustum, ses etmedim çok şeylere. İzleyin siz beni yarın! Dua edin vicdana gelip susayım. Boşanacaksın oğlum benden. Seni istemiyorum, defol git hayatımdan hasta. Ben senelerdir daha nelere susuyorum ailem, çocuklarım için. Sen beni nelere tercih ediyorsun. Ne yaptıysan anlatmama son ramak. Adamsan yarın dilekçeyi onaylarsın. Boşanacağız seninle."

“SUSTUKLARIM BENİ HER GÜN DİRİ DİRİ MEZARA KOYUYOR”

Dilan Polat, bir başka paylaşımında ise yaşadığı sıkıntıları şu ifadelerle anlattı:

"Ben çok şeylere susuyorum, sustuklarım beni her gün diri diri mezara koyuyor. Kurtulmak istiyorum bu adamdan. Çok değer verdim, çok sahiplendim çok çektim çilesini. Artık istemiyorum. Ben onsuz çok mutlu olacağım çok hem de."

DARP İZLERİNİ PAYLAŞIP KALDIRDI

Öte yandan Dilan Polat, sosyal medya hesabında bacağındaki çizik ve darp izlerini gösteren görüntüler de yayınladı. Paylaşımına "Yine düştüm. Evet ben hep düşüyorum" notunu ekleyen Polat’ın, söz konusu görüntüleri kısa süre sonra sildiği görüldü.