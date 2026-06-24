Sosyal medya fenomeni 'Dilan Polat geri dönecek mi? ' sorusu yanıt buldu. Sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan kardeşi Sıla Doğu, Polat'ın tedavi sürecinin sürdüğünü belirterek takipçilerden empati istedi.

DİLAN POLAT GERİ DÖNECEK Mİ?

Dilan Polat'ın yeniden sosyal medyaya dönüp dönmeyeceğine ilişkin soruları yanıtlayan Doğu, "Dilan dönecek mi diye çok soruyorsunuz. Elbette bir gün dönecektir. Çünkü onu seven milyonlarca insan var ve onların sevgisini de duasını da hiçbir zaman görmezden gelemez" ifadelerini kullandı.

"AYNI İNSAN OLARAK GERİ DÖNEMEZ"

Yaşanan sürecin kolay olmadığını belirten Sıla Doğu, "Bazen insanın hayatında öyle kırılma noktaları olur ki aynı insan olarak geri dönemez. Çocuğunun gözleri önünde yaşanan bir acı, bir annenin yaşadığı korku ve yıkım kolay atlatılacak şeyler değil" dedi.

"İYİ DEĞİL, HER GÜN DİRENİYOR"

Dilan Polat'ın sağlık durumuna ilişkin de konuşan Doğu, "İyi desem olmaz, kötü desem olmaz. Ama iyi değil; her gün iyi olmak için direniyor. Hesabı kapanmasaydı bile Dilan'ı uzun bir süre burada göremezdiniz" ifadelerini kullandı.

Sıla Doğu açıklamasının sonunda, "Bugün sadece empati yapılmasını istiyorum" diyerek yaşanan süreçte Dilan Polat'a destek olunması çağrısında bulundu.