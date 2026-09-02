Dilan Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla takipçileriyle üzücü bir haberi paylaştı. Uzun süredir çocuk sahibi olmak için tedavi gören Polat, yeniden hamile kaldığını ancak gebeliğin bebeğin kaybıyla sonuçlandığını duyurdu.

“İKİNCİ BİR KAYBIMIZ DAHA OLDU”

Yaşadığı süreci daha önce kamuoyuyla paylaşmadığını belirten Polat, ikinci kez gebelik kaybı yaşadığını söyledi.

Polat açıklamasında, “Evet, ikinci bir kaybımız daha oldu. Tekrar bir bebeğimiz daha oldu, tutunamadan kaybettik” ifadelerini kullandı.

Hamileliğin magazin basınına da yansıdığını belirten Polat, bu nedenle süreci bir süre kamuoyundan uzak yaşamayı tercih ettiklerini anlattı.

“BELKİ STRES, BELKİ BU KADAR KAYGI”

Dilan Polat, açıklamasında yeniden çocuk sahibi olma ihtimalinin bulunduğunu da belirterek, “Kısmet belki tekrar olur. Eğer olursa yeniden paylaşırım” dedi.

Polat ayrıca şubat ayından bu yana ikinci bir gebelik yaşadığını ancak değerleri çok fazla yükselmeden gebeliğin sonlandığını ifade etti. Yaşadığı kayıpların nedenine ilişkin ise “Belki stres, belki bu kadar kaygı” sözlerini kullandı.

Dilan Polat daha önce de hamilelik sürecinin düşükle sonuçlandığı iddialarıyla gündeme gelmişti.