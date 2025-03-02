Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve videoyu çeken Dilan Polat hakkında, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Polat çifti için yeni bir gelişme yaşandı. Dilan Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi Engin Polat ile yollarını ayırma kararı aldığını duyurdu.

AYRILIK KARARINI DUYURDU

Dilan Polat, "Biz bir arada zarar ziyanız. olmuyor demek ki. Ben farkında olmadan iyi niyetim ile zarar veriyorum uzaklaşmak istiyorum herkesten her şeyden yaşama hevesim de kalmadı. Eşim Engin Polat ile de yollarımı ayırma kararı aldım" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATACAK

Sosyal medya hesaplarını kapatacağını da belirten Polat açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Kimseye farkında olmadan zarar vermek istemiyorum, sadece uzaklaşmak istiyorum. Her şeyimi elimden aldınız: Yaşama sevincimi, heveslerimi, her şeyimi"

ENGİN POLAT'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Engin Polat da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Yalanan durumlardan dolayı eşim çok etkilendi, bizlere zarar verdiğini düşünerek yazdığı şeylerdi. Biz bir aileyiz ve birbirimize her koşulda sıkıca bağlıyız. Ben ve eşim bir süre buralarda olamayacağız" ifadelerini kullandı.