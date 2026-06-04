İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'ndeki bir otelin önünde S.A'nın (23) silahlı saldırısına uğrayan Dilan Polat'ın koruması Can Polat yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Polat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Can Polat'ın kamuoyunca tanınan Dilan-Engin Polat çiftinin yakını olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İSTANBUL'A DÖNMEK İÇİN HAZIRLIK YAPIYORDU

Görüntülerde S.A'nın otomobilinin dışında bulunan Polat'a silahıyla ateş etmesi, yaralanan Polat'ın ve şüphelinin olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, 13003 Sokak'tan saat 13.45 sıralarında silah sesi duyulduğuna ilişkin ihbar alınması üzerine emniyet güçlerinin olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Yapılan ilk incelemelerde, Can Polat'ın konaklama tesisinden ayrılmak üzere aracında hazırlık yapmak amacıyla dışarı çıktığı esnada silahla yaralandığının tespit edildiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi: "Yaralı şahıs, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, ancak tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayın şüphelisi olan 2003 doğumlu S.A, suçta kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."

Söz konusu saldırı Sözcü Masası'nda değerlendirildi. Gazeteci Murat Ağırel, saldırganın Dilan Polat'ın sosyal medya paylaşımlarından Polat ailesinin konumunu öğrendiğini söyledi.

Katilin ifadesini gördüğünü belirten Ağırel şöyle konuştu:

'BİRKAÇ GÜN ÖNCE BÜYÜCÜ DİYORDU'

Görüntüleri izleyince üzüldüm. Aileye başsağlığı diliyorum. Öldürülen Can Polat'ın 4 tane kız çocuğu varmış. Bir baba olarak çok da üzüldüm açıkçası. Bir süre önce Polat ailesinden kurtulup memleketinde yaşamayı düşünüyormuş. Dilan Polat daha birkaç önce Can Polat için 'büyücü' vs diyordu.

'AMBULANSI ARAMAK YERİNE FİLTRELİ HİKAYE PAYLAŞIYOR'

Yediğini içtiğini, tuvaletini bile sosyal medyada paylaşan, ambulans ve polisi aramak yerine saldırı anında bile filtreli hikaye paylaşıyorsa başka bir hastalığın göstergesi. Bu ailede aklıbaşında insanlar varsa bu kişinin elinden telefonu alması gerekiyor.

'ÇETE HARAÇ İSTEMİŞ'

Saldırgan 23 yaşında... İfadesini gördüm. Bir çete üyesi. İsmini vermeye gerek yok, isimleri verilince mutlu oluyorlar. Biliyorsunuz bu kişilerden yeni nesil çete diye bahsediliyor. Polat ailesinin nereden geldiği belli olmayan bir parası var. Ben demiyorum MASAK söylüyor. Bu çete de haraç istiyor. Yerlerini tespit etmek istiyor.

'INSTAGRAM'DAN KONUMUNU TAKİP ETMİŞLER'

Çete, Dilan Polat'ın paylaşımlarından ailenin nerede olduğunu buluyor. Çünkü Dilan nerede yemek yerse paylaşıyor, garsonu paylaşıyor, mekanı paylaşıyor. Konumu oradan takip etmişler. Daha sonra güvenlik var diye aile yaklaşamamışlar. Can Polat'ı arabayı hazırlarken görüyor ve saldırıyor. Saldırı anında orada çocuklar da var. Saldırgan öldürmek için gelmiş. Doğrudan Can Polat'ı hedef alıyor.

CİNAYET ÖNCES MESAJ VERMİŞLER

Zaten çete üyeleri Dilan Polat'ın bir şarkısı eşliğinde görüntüler paylaşıyor cinayet öncesinde. Mesaj veriyorlar kendilerince. Biz bu aileyi niye bu kadar konuşuyoruz? Mahkeme bu ailenin sahte faturayla vergi kaçırdığını ispatladı. Hapis ve para cezası verdi.