Dilan Polat ve eşi Engin Polat, evlerinde yaşanan korku dolu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Polat, evin tavanının çökmeye başladığını fark edince eşiyle birlikte evden acilen çıktıklarını anlattı.

Yaşadığı korkuyu anlatan Polat, olay sırasında tavanın altında oturduğunu ve Engin Polat'ın kendisini başka tarafa yönlendirdiğini söyledi. Yaşananların ardından çiftin evden taşınacağı öğrenildi.

“EVİN TAVANI ÇÖKÜYOR, ÜSTÜMÜZE DÜŞECEKTİ”

Dilan Polat, yaşadığı korkuyu eşi Engin Polat'la birlikte çektiği videoda anlattı.

“Evden acilen kaçtık. Evin tavanı çöküyor. Üstümüze düşecekti resmen” diyen Polat, yaşadığı paniği gözler önüne serdi.

“Çarpıntıdan bayılacağım, ev başımıza yıkılıyordu” ifadelerini kullanan Polat, yaşanan tehlikenin ne kadar büyük olduğunu anlattı. Bir gece rüzgar ve fırtınanın bile böyle bir duruma yol açabileceğini söyleyerek, “Bir geceki rüzgar ve fırtınaya bakar” dedi.

TAVANIN ALTINDA OTURUYORMUŞ

Dilan Polat, tavanın çöktüğü sırada tam altında oturduğunu söyledi. Engin Polat'ın kendisini başka tarafa yönlendirdiğini anlatan Polat, “Tam orada oturuyordum. Engin, ‘Bu tarafa gel, ben gidiyorum diğer tarafa’ dedi. Bir çıktık, evin çatısı böyle...” ifadelerini kullandı.

Polat, olay sırasında kimsenin zarar görmemesinin büyük bir şans olduğunu belirtti.

“VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ”

Yaşananların ardından kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten takipçilerine teşekkür eden Dilan Polat, olayın çok daha ciddi sonuçlanabileceğini söyledi.

Polat, “Verilmiş sadakamız varmış. Nazarın gözü böylesi varmış. O çatının düşeceğini fark etmediğimizi düşünsenize... Allah'ın sevdiği kuluymuşuz” dedi.

“BU EVDEN TAŞINIYORUZ”

Çatıdaki hasara müdahale edildiğini belirten Polat, yaşananların ardından bu evden taşınacaklarını açıkladı.

“Bu evden taşınıyoruz” diyen Polat, son dönemde evden taşınma kararı aldıklarını söyledi.