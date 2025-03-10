Dilan Polat'ın güzellik merkezinde çalışan 39 yaşındaki G.D. isimli kadın geçtiğimiz Ekim ayında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar etti.

Olay sonrası yapılan incelemelerde savcılığa verilmiş bir şikayet dilekçesi, yazışmalar ve intihar mektubu bulundu.

TİKTOK'TAN TANIŞTILAR

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, G.D.'nin şikayet dilekçesinde, Ali Çelikel (39) adlı sevgilisinden şikayetçi olduğu yazıyordu. Tiktok üzerinden tanıştığı adamın evli olduğu ve Konya'da yaşadığı öğrenilirken dilekçede ilginç detaylar yer alıyordu.

Araçta bulunan intihar mektubunda çok korktuğunu dile getiren kadın, "Beni bu duruma düşüren Ali Çelikel büyük tehlikeli. Beni kendine bağladı, aynı eve girme planları yaptı. Sonra oyalamaya başladı. Tehditler edip, geceleri beni korkutarak paramı aldı. Konya'ya yanına gittim, silah çıkardı. Zor çıktım, beni öldürecekti. Hep bir oyun içindeymişim. Bana ne kötülük varsa yapacağını söyledi. Artık yaşamak istemiyorum. Hep uğraşacak. Ben artık dayanamıyorum" yazdı.

'SENİN GÖRDÜĞÜN YARATIK BUNA MI BENZİYORDU?'

G.D.'nin erkek arkadaşıyla birbirine attıkları maillerde de korkunç detaylar yer aldı. Genç kadın garip şeyler gördüğünü bahsettiğinde Ali Çelikel, "Senin gördüğün yaratık buna mı benziyordu" yazarak korkutucu fotoğraflar atarak sevgilisinin korkusunu daha da körükledi. Ancak attığı fotoğraf, 'kabusları resmeden sanatçı' olarak bilinen Polonyalı Zdzislaw Beksinski'nin gördüğü rüyaları kendine has tarzı ile resmettiği bir çizimin görseliydi.

'İŞ YERİNDE BÜYÜCÜ WHATSAPP GRUBU VARMIŞ'

Talihsiz kadın erkek arkadaşıyla yaşadığı durumu arkadaşlarına da mesajlarıyla anlattı. Telefonunda, "Ben varken kimse sana zarar veremez, dediklerimi yap diyor. Ali çok tehlikeli. İşyerinde büyücü Whatsapp grubu varmış. Beni 20 yıldır takip ettiğini söyledi. Çeteye düştüm, kurtulamıyorum. Artık bu durumda yaşamam mümkün değil, çok yoruldum, rahat vermezler" dedi.

Savcılık tüm bu delillerden hareketle şüpheli adamı Konya'dan İstanbul'a getirdi. İfadesi alınan şüpheli ilişkilerinin 1,5 yıl sürdüğünü, İstanbul'a geldiğinde G.K.'nin kendisini gezdirdiğini, otel parasını ödediğini belirtti.

'50 GRAM ALTIN BOZDURUP BANA VERDİ'

Borcu olduğu için G.K.'nin 50 gram altın bozdurup kendisine yüz bin lira para transfer ettiğini de söyleyen Ali Çelikel büyü iddialarına ilişkin de konuştu.

"Kendisi sıkıntıları için hocaya gideceğini söyledi. Ben de Arapça biliyordum. Dua yazıp kendisine verdim" dedi, suçlamaları kabul etmedi.

Savcılık genç kadının mektubunda, intiharına sebebiyet veren kişinin Ali Çelikel olduğunu, şüphelinin de suç işlediğine dair kuvvetli deliller olduğunu belirterek, "başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi" suçundan tutuklanmasını talep etti. Hakimlik tutuklanmasına hükmetti.