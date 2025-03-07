Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve cezaevinden bir yıl dolmadan tahliye edilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın kız kardeşi Sıla Doğu, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. Doğu, yaptığı paylaşımla tepkilerin de odağı haline geldi.

Kendisinin de cezaevinde kaldığı döneme dair duygularını paylaşan Sıla Doğu, bir takipçisinin "Dilan telefonu yine eline alır, kimseyi kandırmayın boş yere de duyar kasmayın" şeklindeki yorumuna sert tepki gösterdi.

"SİZ ONUN SUSMASINI İSTİYORSUNUZ"

Sinirlenen Sıla Doğu, kız kardeşi Dilan’a destek vererek, "Tabii ki alacak, Dilan işine gücüne bakacak, eskisinden daha güçlü dönecek. Sizin derdiniz Dilan’ın geri dönmesi değil, onun susmasını istemeniz. Kusura bakmayın, biz kimseyi rahatlatmak için yok olmadık, olmayacağız da" dedi.

"CEZAEVİNDEYKEN BİLE KONUŞULDUK"

Ayrıca, cezaevinde kaldıkları dönemde de sürekli olarak konuşulduklarını belirten Sıla Doğu, "Cezaevindeyken bile konuşulduk, TT olduk. Neden? Çünkü bazı insanların hayatlarında bizden başka konuşacak hiç bir şeyleri yok. Tam döndüğümüzde ne yapacaksınız, çok merak ediyorum. Kalbiniz bu kadar kararmışsa, bizimle değil kendinizle yüzleşin" ifadelerini ekledi.