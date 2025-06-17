Dilan Polat’ın özel koruması, tedavi gördüğü hastanenin önünde silahlı saldırıya uğradı. İsminin Alper olduğu öğrenilen koruma, saldırgan tarafından hedef alınarak 7 kurşunla vuruldu. Ağır yaralanan Alper hastanede ameliyata alındı. Saldırganın olay yerinden yürüyerek uzaklaştığı öğrenildi.
GÜN İÇİNDE KEŞİF YAPMIŞ
Gün içinde hastane bahçesinde dolaştığı belirlenen saldırganın, koruma Alper ile telefonla görüşerek onu oyaladığı öğrenildi. Alper’in aracına bindiği sırada saldırgan peş peşe 7 el ateş etti. Kurşunların çoğunun vücuduna isabet ettiği Alper, hemen hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.
Saldırgan ise olay yerinden yürüyerek kaçtı. Polis, hastanenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yüzü net olarak görülen saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.