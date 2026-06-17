Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın milyonlarca takipçiye sahip dijital hesaplarına erişim engeli getirildi. Karar kapsamında Polat'ın Instagram, TikTok, Facebook ve YouTube hesaplarının yanı sıra yedek hesaplarının da kapatılacağı belirtildi.

Kararı kamuoyuna duyuran avukat Melih Demirer, yaklaşık 1,5 milyon takipçili yedek Instagram hesabı başta olmak üzere tüm sosyal medya mecralarına yönelik erişim engeli kararı alındığını açıkladı.

Demirer, "Dilan Polat'ın yaklaşık 1,5 milyon takipçisi bulunan yedek Instagram hesabı başta olmak üzere TikTok, Facebook ve YouTube hesaplarına erişim engeli kararı verilmiştir. Karar kısa süre içerisinde ilgili sosyal medya platformlarına bildirilecek." ifadelerini kullandı.