Dilan Polat'ın çalışanı Ece tarafından paylaşılan görüntülerde, ünlü fenomenin bahçesinde fide diktiği anlar yer aldı. Toprakla ilgilenen Polat'ın keyifli ve sakin halleri dikkat çekti.

''DOĞA ONA İYİ GELECEK'' YORUMLARI

Makyajsız ve doğal görüntüleriyle kamera karşısına geçen Polat'ın bu anları, takipçilerinden çok sayıda yorum aldı. Bazı kullanıcılar, doğayla iç içe vakit geçirmenin kendisine iyi geleceğini belirtti.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, Polat'ın daha doğal ve sakin anlarını görmek isteyen takipçilerinin ilgisini çekti.

HASTANEDEN YENİ TABURCU EDİLMİŞTİ

Silahlı saldırıda yakın koruması ve kuzeni Can Polat’ı kaybeden Polat ailesi, yaşadığı acı olayın ardından toparlanma sürecine girdi. Psikolojik destek amacıyla hastanede tedavi gören Dilan Polat, sürecin tamamlanmasının ardından taburcu edilerek evine döndü.

Eşi Engin Polat ise Dilan Polat’ın eve dönüşünün ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Polat, “Mücadelemiz de umudumuz da birlikte devam ediyor” ifadeleriyle eşine destek mesajı verdi.