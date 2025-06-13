Sosyal medya fenomeni Dilan, ve kardeşi Sıla Doğu ile birlikte tedavi sürecine başladığını belirtti.

Avukat Sevinç Horoz, şu açıklamayı yaptı:

-Müvekkilim Dilan Polat, uzun süredir maruz kaldığı ağır iddialar ve kamuoyu baskısı nedeniyle ciddi psikolojik zorlanmalar yaşamaktadır.

-Kendisinin ruhsal ve fiziksel iyilik halini korumak, bir birey ve anne olarak yaşamına sağlıklı şekilde devam edebilmesini sağlamak amacıyla, kendi iradesiyle bir psikiyatri servisinde yatarak tedavi sürecine başlamıştır.

-İşlemediği suçlar nedeniyle maruz kaldığı mağduriyetler, artık profesyonel destek almadan üstesinden gelemeyeceği bir noktaya gelmiştir.

-Bu nedenle müvekkilimin bu tedavi sürecine saygı gösterilmesini ve kişisel mahremiyetine özenle yaklaşılmasını önemle rica ederim.

Dilan Polat’ın psikiyatri servisinde ne kadar süreyle yatacağı bilinmiyor.