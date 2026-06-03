Dilan Polat ile Engin Polat'ın ailecek tatil yaptıkları Alaçatı'da kaldıkları otelde silahlı saldırı gerçekleşti. Ayaklıgazete'nin haberine göre; Engin Polat'ın amca oğlu hem de koruması olan Can Polat silahlı saldırı sonucu yaralandı. Dilan Polat'ın sosyal medyadan yaptığı yardım çığlığı gündem oldu.



Yayınladığı videoda büyük korku yaşadığı görülen Dilan Polat'ın, “Allah'ım ne olur buraya polis ve ambulans çağırın” sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Olayla ilgili resmi açıklama bekleniyor.

DİLAN POLAT'TAN PANİK DOLU PAYLAŞIM

Dilan Polat, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda gözyaşlarına hakim olamadı. Büyük panik yaşadığı görülen Polat, koruması Can Polat'ın silahlı saldırıya uğradığını iddia etti.

''HAYATIMIZ ZİNDAN OLDU''

Videoda ağlayarak yardım çağrısında bulunan Dilan Polat, yaşadığı korkuyu şu sözlerle dile getirdi:

"Allah'ım ne olur buraya polis ve ambulans çağırın. Hayatımız zindan oldu artık."

Polat'ın paylaşımında oldukça endişeli olduğu ve olayın etkisiyle gözyaşlarına boğulduğu görüldü.





SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Takipçileri yaşanan olayın ayrıntılarını merak ederken, videoda yer alan ifadeler de gündemin en çok konuşulan konuları arasına girdi.



Dilan Polat'ın paylaşımının ardından olayla ilgili detaylar merak konusu oldu. Koruması Can Polat'ın sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, olayın tüm yönleriyle netlik kazanması için yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.