Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, yaşadığı zorlu sürecin ardından yeniden sosyal medyada aktif oldu. Polat, artık eşi Engin Polat'ın hesabı üzerinden takipçileriyle iletişim kuracağını duyurdu. İlk paylaşımlarında hayranlarına teşekkür eden fenomen isim, işlerine devam edeceğinin sinyalini verdi. Dilan Polat'ın sosyal medyaya bu kadar hızlı dönüşü tepki de topladı. Sosyal medyayı ikiye böldü.

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

Geri dönüşünün ardından kısa sürede çok sayıda story paylaşan Polat'ın son hali de dikkat çekti. Filtreli görüntüler kullanan fenomenin yüzündeki değişiklikler sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar estetik işlem yaptırmış olabileceğini öne sürdü.

Takipçilerinden gelen yoğun mesajlara yanıt veren Dilan Polat, "Mesajlara yetişemedim. Sizi çok seviyorum, çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanarak kalp emojileriyle hayranlarına seslendi.

REKLAM PAYLAŞIMLARI YAPMASI TEPKİ ÇEKTİ

Polat, daha sonra reklam paylaşımlarına da başladı. Bu durum bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekerken fenomen isim oğlu ile yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekti.

''İŞLERİME DEVAM ETMEM GEREKİYOR''

İşlerine devam etmek zorunda olduğunu belirten Dilan Polat, "Bir şekilde devam ettirmem gereken markalar var, iş var. Yüzlerce çalışanım var yaklaşık 2 ayda bir sürü işçiyi işten çıkarmak zorunda kaldık. " dedi.

Eşi Engin Polat ise sürece ilişkin yaptığı açıklamada, "Yatırımlar var, büyük bir iş. Eskisi gibi kullanım çok sık olmayacak ama bir şekilde devam ettireceğiz. Sen iyi ol" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Dilan Polat, geçtiğimiz dönemde yaşadığı gelişmelerin ardından uzun süre sosyal medyadan uzak kalmış ve tedavi süreci geçirmişti.

DHA'nın haberine göre, Dilan Polat'ın korumalığını yapan ve eşi Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat'ın öldürülmesine ilişkin İzmir'de gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanmıştı.

HESAPLARI ERİŞİME ENGELLENMİŞTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusu üzerine, Ankara Sulh Ceza Hakimliği'nce sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişimin engellenmesine karar verildi.



Yaşanan gelişmelerin ardından Dilan Polat'ın günler süren bir tedavi süreci geçirdiği belirtilmişti.