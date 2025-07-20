Şatafatlı hayatlarının her saniyesini sosyal medyada paylaşan Dilan ve Engin Polat çifti, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından cezaevine gönderilmişti.
Haklarında 40 yıla kadar hapis istenen çift 9.5 ay boyunca süren tutukluluk hallerinin ardından ara kararla tahliye edilerek tartışmaların odağına oturmuştu.
Olaylardan sonra tüm mecralardan kaldırılan 'Enercii'sinden sonra çıkardığ ikinci şarkısı 'Hokkabaz'a bir de klip çekti.
"KEYFİMİ BOZAMAN ÜÇ BEŞ HOKKABAZ"
"Keyfimi bozamaz üç beş hokkabaz, güneşi hiç kimse balçıkla sıvayamaz" gibi bir sürü göndermede bulunan Dilan Polat'a tepki yağdı.
Sosyal medyada "Kadın hiçbir şeyi umursamıyor, daha da ileri gidiyor", "Bizimle dalga geçiyor", "Nasıl bir Türkiye'ye geldik?" gibi binlerce yorum yapıldı.
'Hokkabaz' şarkısının sözleri de şöyle:
Keyfimi bozamaz üç beş hokkabaz
Güneşi hiç kimse balçıkla sıvayamaz
Asilin halinden onlar anlamaz
Keyfimi keyfimi keyfimi bozamazlar
Enerci tavan enerciii
Susarım kalitemden havamı bozamam
İçimi biliyor yüce yaradan
Biz yeni gelmedik geri geldik