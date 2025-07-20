Şatafatlı hayatlarının her saniyesini sosyal medyada paylaşan Dilan ve Engin Polat çifti, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından cezaevine gönderilmişti.

Haklarında 40 yıla kadar hapis istenen çift 9.5 ay boyunca süren tutukluluk hallerinin ardından ara kararla tahliye edilerek tartışmaların odağına oturmuştu.

Olaylardan sonra tüm mecralardan kaldırılan 'Enercii'sinden sonra çıkardığ ikinci şarkısı 'Hokkabaz'a bir de klip çekti.

"KEYFİMİ BOZAMAN ÜÇ BEŞ HOKKABAZ"

"Keyfimi bozamaz üç beş hokkabaz, güneşi hiç kimse balçıkla sıvayamaz" gibi bir sürü göndermede bulunan Dilan Polat'a tepki yağdı.

Sosyal medyada "Kadın hiçbir şeyi umursamıyor, daha da ileri gidiyor", "Bizimle dalga geçiyor", "Nasıl bir Türkiye'ye geldik?" gibi binlerce yorum yapıldı.

'Hokkabaz' şarkısının sözleri de şöyle:

Keyfimi bozamaz üç beş hokkabaz

Güneşi hiç kimse balçıkla sıvayamaz

Asilin halinden onlar anlamaz

Keyfimi keyfimi keyfimi bozamazlar

Enerci tavan enerciii

Susarım kalitemden havamı bozamam

İçimi biliyor yüce yaradan

Biz yeni gelmedik geri geldik