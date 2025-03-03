Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın kaydettiği görüntülerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Polat çiftinin de bulunduğu 4 şüpheliyi "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" nedeniyle gözaltına almıştı.
İfadesi alınan isimler ilerleyen saatlerde serbest bırakılırken, gazeteci Emrullah Erdinç bugün Polat çiftinin Adli Tıp Kurumu'na saç örneği bıraktığını belirtti.
UYUŞTURUCU TESTİ İÇİN ÖRNEK BIRAKTILAR
Erdinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dilan Polat ve Engin Polat çifti, haklarında ortaya atılan uyuşturucu kullanımı iddiası kapsamında Adli Tıp Kurumu’na giderek saç örneği verdi." ifadelerini kullandı.