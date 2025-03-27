Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)'den yapılan açıklamaya göre, Dilan ve Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketinin mülkiyetinde bulunan araçlar açık ihale yöntemiyle satılacak.
ARAÇLAR KAPALI OTOPARKTA MUHAFAZA ALTINDA
TMSF'nin kayyım olarak görevlendirilmesinin ardından bu kapalı otoparkta getirilen araçlar, güvenlik kameralarıyla 24 saat muhafaza altında tutuluyordu.
Bağımsız değerleme kuruluşu tarafından belirlenen araçların rayiç bedelleri, ihale ilanında muhammen bedel olarak belirtiliyor.
ÖNCE KAPALI ZARFLA TEKLİF İLETECEKLER
İhaleye katılacaklar, önce kapalı zarfla tekliflerini komisyona iletecek. Kapalı zarflar açıldığında ortaya çıkan en yüksek teklifin muhammen bedelin üzerinde olması durumunda açık artırma aşamasına geçilecek.
KOMİSYON ONAYLADIKTAN SONRA ARAÇLAR YENİ SAHİPLERİNE VERİLECEK
Komisyonun onayının ardından lüks araçlar yeni sahiplerinin olacak.
22 Nisan saat 10'da TMSF'nin İstanbul'daki binasında düzenlenecek ihaleyle ilgili bütün detaylara TMSF'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.