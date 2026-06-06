Kamuoyunda Dilan ve Engin Polat soruşturmasıyla tanınan avukat Haydar Enes Çetinkaya yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlamalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Çetinkaya'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Yetkililer tarafından soruşturmaya ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. DAHA ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI Haydar Enes Çetinkaya, 2023 yılında sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda da gözaltına alınmıştı. Söz konusu soruşturmada şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "vergi mevzuatına aykırılık" gibi çeşitli iddialar gündeme gelmişti. Çetinkaya ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Çetinkaya'nın adı, 2024 yılında hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Kübra Aykut ile ilgili haberlerde de gündeme gelmişti. Aykut'un yaşamını yitirmesinin ardından Çetinkaya'nın fenomenin erkek arkadaşı olduğu yönünde bilgiler kamuoyuna yansımıştı. Haydar Enes Çetinkaya'nın gözaltına alınmasına ilişkin soruşturmanın sürdüğü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi.

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