Şarkıcı Dilber Ay'ın 2019'da hayatını kaybetmesinin ardından uzun süre yas tuttuğunu söyleyen eşi İbrahim Karakaş, Müge Zopun ile yeni bir birlikteliğe başladı.

61 yaşındaki Karakaş, geçtiğimiz aylarda tanıştığı estetisyen Zopun ile ilişkisini canlı yayında nişanlanarak resmiyete taşıdı.

'TAVUKLARI PİŞİRMİŞEM' ŞARKISIYLA EĞLENDİLER

Bir süre önce ilişkilerinde kriz yaşadığı belirtilen çift, katıldıkları canlı yayında nişan yüzüklerini taktı.

Nişanın ardından Dilber Ay'ın "Tavukları Pişirmişem" şarkısıyla eğlenen Karakaş ve Zopun, sosyal medyada tepki topladı.

DİLBER AY'IN KIZINDAN TEPKİ

Dilber Ay'ın kızı Filiz Çelik de İbrahim Karakaş'ın yeni ilişkisine tepki gösterdi.

Karakaş'a yönelik açıklamalarda bulunan Çelik, "Sen acı yaşamadın. 3 ay sonra arabayı sattın, klip çektin. Müge Hanım'ı sorduğumda, 'Herhangi birisi' dedin bana. Sen 7 yıl 4 aydır evlisin. Sen zaten çalışmayı sevmeyen birisin. Bir yağlı kapı daha buldun" ifadelerini kullandı.