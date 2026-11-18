Şarkıcı Dilber Ay'ın 2019 yılında hayatını kaybetmesinin ardından uzun süre yas tuttuğunu söyleyen eşi İbrahim Karakaş, yeni bir ilişkiye başladı. Estetisyen Müge Zopun ile birlikteliğini sürdüren Karakaş, geçtiğimiz günlerde yaşanan krizlerin ardından canlı yayında nişanlandı.

DİLBER AY'IN ŞARKISIYLA NİŞAN KUTLAMASI

61 yaşındaki İbrahim Karakaş, geçtiğimiz aylarda tanıştığı Müge Zopun ile canlı yayında nişan yüzüklerini taktı. Çift, yüzüklerin ardından Dilber Ay'ın sevilen şarkısı “Tavukları Pişirmişem” eşliğinde eğlendi. Bu anlar sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Karakaş, Müge Zopun'un hayatına girmesiyle Dilber Ay'ın acısını geride bıraktığını belirterek, “Ben Dilber'in acısını Müge ile yendim. Bu ağır krizde de Müge her zaman yanımdaydı” dedi.

Zopun ise Dilber Ay'a duyduğu saygıyı dile getirerek, “Dilber Hanım’ı çok severdim, çok saygı duyardım. Vefatına da çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin, keşke yaşasaydı. Ben ona gerçekten büyük saygı duyuyorum. İbrahim’in her zaman arkasındayım. Birbirimize ömrümüzün sonuna kadar her şekilde varız. O bana, ben ona destek oldum” ifadelerini kullandı.

DİLBER AY'IN KIZINDAN SERT TEPKİ

İbrahim Karakaş'ın yeni ilişkisi daha önce de aile içinde tartışmalara neden olmuştu. Dilber Ay'ın kızı Filiz Çelik, babasının yeni birlikteliğine sert sözlerle karşı çıkmıştı.

Karakaş'ı eleştiren Çelik, “Sen acı yaşamadın. 3 ay sonra arabayı sattın, klip çektin. Müge hanımı sorduğumda, 'Herhangi birisi' dedin bana. Sen 7 yıl 4 aydır evlisin. Sen zaten çalışmayı sevmeyen birisin. Bir yağlı kapı daha buldun” ifadelerini kullanmıştı.