Şarkıcı Dilber Ay, 2019 yılında 63 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Sanatçının ardından uzun süre yas tuttuğunu söyleyen eşi İbrahim Karakaş'ın özel hayatında yeni bir sayfa açtığı öğrenildi. 61 yaşındaki Karakaş, 59 yaşındaki İzmirli estetisyen Müge Zopun ile evlendi. Ancak Karakaş'ın yeni ilişkisi ve yaptığı açıklamalar, Dilber Ay'ın kızı Filiz Çelik'in tepkisini beraberinde getirdi.

EVLİLİKTEN 15 GÜN SONRA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

İbrahim Karakaş ile Müge Zopun'un geçen ay evlendiği belirtildi. Karakaş, evliliklerinin üzerinden 15 gün geçtikten sonra kalp krizi geçirdi. Yoğun bakımda tedavi gören Karakaş, zorlu sürecin ardından sağlığına kavuştu.

Yaşadıkları süreci anlatan Karakaş, “Ben Dilber'in acısını Müge ile yendim. Bu ağır krizde de Müge her zaman yanımdaydı” dedi.

MÜGE ZOPUN'DAN DİLBER AY'A SAYGI MESAJI

İbrahim Karakaş'ın eşi Müge Zopun da Dilber Ay'a duyduğu saygıyı dile getirdi. Zopun, “Dilber Hanım'ı çok severdim, çok saygı duyardım. Vefatına da çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin, keşke yaşasaydı. Ben ona gerçekten büyük saygı duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Eşinin her zaman yanında olduğunu belirten Zopun, birbirlerine destek olduklarını ve ömürlerinin sonuna kadar birlikte olacaklarını söyledi.

DİLBER AY'IN KIZINDAN SERT TEPKİ

İbrahim Karakaş'ın açıklamalarına Dilber Ay'ın kızı Filiz Çelik'ten tepki geldi. Babasının acı yaşadığı yönündeki sözlerine karşı çıkan Çelik, Karakaş'ın geçmişteki davranışlarını hatırlatarak sert ifadeler kullandı.

Çelik, “Sen acı yaşamadın. 3 ay sonra arabayı sattın, klip çektin. Müge Hanım'ı sorduğumda, ‘Herhangi birisi’ dedin bana. Sen 7 yıl 4 aydır evlisin. Sen zaten çalışmayı sevmeyen birisin. Bir yağlı kapı daha buldun” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Karakaş'ın yeni evliliği ve “Dilber'in acısını Müge ile yendim” açıklaması, sanatçının ailesi cephesinde tartışma yarattı.