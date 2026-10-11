2019 yılında hayatını kaybeden şarkıcı Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş'ın, İzmirli estetisyen Müge Zopun ile evlendiğinin ortaya çıkması aile içinde tartışmaya neden oldu. Karakaş'ın “Ben Dilber'in acısını Müge ile yendim” sözlerine Dilber Ay'ın kızı Filiz Çelik sert tepki gösterdi. Karakaş ise Çelik'in açıklamalarına sessiz kalmadı.

“EŞİM MÜGE HANIM EVİ TERK ETTİ”

Dilber Ay'ın vefatının ardından bir daha evlenmeyeceğini söylediği belirtilen 61 yaşındaki İbrahim Karakaş, 59 yaşındaki estetisyen Müge Zopun ile geçen ay evlendi. Evliliğinden 15 gün sonra kalp krizi geçiren Karakaş, yoğun bakımda gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Karakaş, eşi Müge Zopun'un zorlu süreçte kendisine destek olduğunu belirterek, “Ben Dilber'in acısını Müge ile yendim. Bu ağır krizde de Müge her zaman yanımdaydı” dedi.

Zopun da Dilber Ay'a saygı duyduğunu ve Karakaş'ın yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

DİLBER AY'IN KIZINDAN SERT SÖZLER

Karakaş'ın açıklamalarının ardından Dilber Ay'ın kızı Filiz Çelik, babası olarak gördüğü Karakaş'a tepki gösterdi. Çelik, “Sen acı yaşamadın. 3 ay sonra arabayı sattın, klip çektin. Müge Hanım'ı sorduğumda, 'Herhangi birisi' dedin bana. Sen 7 yıl 4 aydır evlisin. Sen zaten çalışmayı sevmeyen birisin. Bir yağlı kapı daha buldun” ifadelerini kullandı.

“HEPSİNE ZEHİR ZIKKIM OLSUN”

Filiz Çelik'in sözlerine yanıt veren İbrahim Karakaş, ailenin açıklamalarına tepki gösterdi. Karakaş, “Amaçlarının ne olduğunu bilmiyorum. Ekmek kesilince ne yapacaklarını şaşırdılar herhalde. Dilber Hanım varken vali kebabı yiyorlardı” dedi.

Sözlerinin devamında eşi Müge Zopun'un yaşananlar nedeniyle evi terk ettiğini öne süren Karakaş, “Yalanları yüzünden eşim Müge Hanım evi terk etti. Öyle kaliteli kadının evi mi yok, gelecek de benim evimde oturacakmış ya!” ifadelerini kullandı.

Mal varlığıyla ilgili iddialara da yanıt veren Karakaş, “Arabayı sattı diyorlar, mal benim istersem satarım. Dilber Hanım'ın ne malı varmış, ne mülkü varmış, hepsini verdim onlara ben. Düzce'de 600-700 metrekare içinde beş tane ev verdim. Öz babaları yapmadı benim onlara yaptığımı” dedi.

Karakaş, açıklamasını “Dilber Hanım yaşasaydı onları parçalardı. Ama hepsine zehir zıkkım olsun” sözleriyle tamamladı.