Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti. Dilek İmamoğlu operasyona ilişkin olarak, "Bu operasyon geleceğin cumhurbaşkanını eleme, saf dışı bırakma, bitirme operasyonu" değerlendirmesini yaptı.

ÖZEL İSTANBUL'DA: GELECEĞİN CUMHURBAŞKANINA DARBE YAPIYORLAR

Özel, Dilek İmamoğlu ile görüştü. Özel, "Hiç kimsenin güvencesi yok. Eline diploman varsa da tapun varsa da banka cüzdanın varsa da... Bugün de doğrudan darbe girişimi. Geleceğe doğru önleyici darbe yapıyorlar. Geleceğin cumhurbaşkanına darbe yapıyorlar. Biz hızlandıkça onlar hızlanıyor." dedi.

DİLEK İMAMOĞLU: MİLLETLE BERABER EKREM'İN MÜCADELESİNİ VERECEĞİZ

Dilek İmamoğlu da "Güçlü duracağız, arkasında duracağız. Bu kişisel bir mesele değil ülkeye, topluma mal olmuş bir mesele. Kim haksızlığa uğradıysa Ekrem mücadelesini verdi. Şimdi milletle beraber Ekrem'in mücadelesini vereceğiz. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz. Operasyon ne kadar büyük olursa olsun bu bizi durdurmayacak. Yaşanan büyük operasyonun siyasi amacından başka bir şey olmadığını biliyoruz. Bu operasyon geleceğin cumhurbaşkanını eleme, saf dışı bırakma, bitirme operasyonu. diye konuştu.

Dilek İmamoğlu daha sonra paylaştığı videosunda da şunları kaydetti:

-Ne yazık ki ülkemiz ve demokrasimiz açısından çok can yakıcı günler yaşıyoruz. Ülkemizi ekonomik anlamda yıkıma sürükleyenler iktidarlarını korumak adına aynı yıkımı hukuk ve adalet alanında da gerçekleştirmekten hiç çekinmiyorlar. Sandıkta kaybedeceklerini bildikleri rakiplerini hukuk önünde saf dışı bırakmaya çalışıyorlar.

-18 Mart 2025 günü değerli eşim ve Türkiye Belediyeler Birliği ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması usulsüz şekilde diplomayı iptal etme yetkisi olmayan üniversite yönetim kurulu tarafından iptal edildi.

-19 Mart'ta ise sahurdan hemen sonra kolluk kuvvetleri tarafından evimize yapılan baskınla uyandık. 16 milyon İstanbullunun oylarıyla seçilen eşim Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı.

"GÖZALTINA 13 YAŞINDAKİ KIZIM ŞAHİT OLDU"

-13 yaşındaki kızım Beren gözaltı işlemlerine şahit olduktan sonra okuluna gitti. Davet edilse kendi ayaklarıyla ifadeye gidecek olan seçilmiş belediye başkanlarına, kamu çalışanlarına yapılan bu şafak baskınları tamamen sindirmeye yönelik.

-Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmaların nedenini herkes çok iyi biliyor. Gerçek nedeni Ekrem İmamoğlu'nun milletin sevgisini kazanması olduğunu sadece Türkiye değil tüm dünya farkında. Rakiplerini tam 4 kere alt etmiştir. Bir sonraki seçimde kaybetmek istemeyenler demokrasiyi ayaklar altına alarak uzun zamandır planladıkları hamleyi yapmıştır.

"EKREM İMAMOĞLU MİLLETE EMANET"

Millet; bu müdahalelerin aslında kendi iradesine yönelik olduğunu çok iyi görüyor. Bu kadar büyük haksızlık, hukuksuzluk karşısında hiç kimse susmaz, susmamalı. Milletin, kendi iradesine yönelik bu hamlelere en iyi cevabı vereceğinden hiç şüphem yok. Bu milletin ferasetine güveniyor, adaletin tecelli edeceğine tüm kalbimle inanıyorum. Ekrem İmamoğlu millete emanet.