Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nın eşi Dilek İmamoğlu, "Hukuksuzluğun normalleştirilmesine izin veremeyiz" dedi.

Dilek İmamoğlu açıklamasında, "Ekrem İmamoğlu; çalışma arkadaşlarını ve ailelerini korumak için tüm sorumluluğu tek başına omuzlayacağını söylüyor. Haksızlıkları ve hukuksuzlukları adaletin yanında duran milyonlara duyurmaya, milletimizin gözleri önüne sermek için mücadele ediyor. Ama artık ülkemizin geleceği için kaybedecek vakit kalmadı." dedi.

Dilek İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

-Toplumun önde gelenlerine, hukukçulara, demokrasiyi savunan tüm partilere, iş dünyasına, sanatçılara, akademisyenlere, sivil toplum örgütlerine, her bir vatandaşımıza sesleniyorum: Ülkemizin geleceği için kaybedecek zamanımız yok.

-Hukuksuzluğun normalleştirilmesine izin veremeyiz. Yaratılan adaletsiz düzenle tutuklananları, vicdanlara sığmayan uygulamalarla adeta cezalandırılan aileleri ve geleceği karanlıklara gömülmek istenen çocukları, gençleri yalnız bırakamayız. Tek başımıza kurtulamaz, tek başımıza bu topraklarda refah, mutluluk ve huzurla yaşayamayız. Adaleti de demokrasiyi de korumak hepimizin ortak sorumluluğu.

-Şimdi bir arada olmamız, hak ve hukuk için hep birlikte ses çıkarmamız ve demokrasimiz için birlikte mücadele etmemizin zamanı. Evet, kaybedecek zamanımız yok. Hep birlikte ses verelim; yan yana, omuz omuza ülkemizin geleceğini hep beraber savunalım.