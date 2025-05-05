Tutuklanarak görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrunnisa Gül'ün aradığı ortaya çıktı.
Oda TV yazarı Ayşe Baykal, Dilek İmamoğlu'na yakın kaynakların Hayrunnisa Gül'ün telefonu hakkında bilgi verdiğini yazdı.
Baykal yazısında, "Dilek Hanım’a yakın kaynaklar tarafından öğrendiğim bir bilgiyi de paylaşmak istiyorum. 2014 yılında başlattığı intifadasını değerli gördüğüm ve kendisine biçilen rolün dışına çıkabilme cesaretini gösteren Hayrunnisa Gül, Dilek Kaya İmamoğlu’na destek vermek için aramış ve görüşüyorlarmış. Kadın dayanışması için kendisini tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.