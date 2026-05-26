Tutuklu İBB Başkanı ve Ekrem İmamoğlu ile CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dilek Kaya İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ükemizin insanları yaşam mücadelesiyle sınanıyor. Ekonomi her geçen gün daha da ağırlaşıyor; gençler geleceğini başka ülkelerde arıyor, emekliler ay sonunu getiremiyor, aileler umutlarını korumakta zorlanıyor.

Demokrasi ayaklar altında.

Hukukun tarafsızlığına olan inanç zedelenmiş, adalet duygusu derinden yara almıştır. Farklı düşünen insanlar baskı altındadır. Özgürlük, korkunun gölgesinde kalmıştır.

Tüm siyasilere sesleniyorum;

Millet yorgun.

Millet değişim istiyor.

Millet sokaklarda.

Biz, demokrasiyi de adaleti de bilen bir milletiz. Millet, size verdiği yetkinin sonuçlarını artık görmek istiyor. Bu yetkinin gereğini yerine getirmek; halkın iradesine, adalete ve demokrasiye sahip çıkmak demektir. Daha adil, daha özgür, daha huzurlu bir ülkede yaşamak hepimizin hakkı.

Siyasetin görevi; kutuplaştırmak değil, halkın sesini duymaktır ve duyurmaktır.

Bugün insanların en büyük ihtiyacı; güven veren bir demokrasi, liyakatli yönetim ve umut edebilecekleri bir gelecektir.