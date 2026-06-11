İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davası duruşmasında Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in gözaltındayken maruz kaldığını açıkladığı "çıplak arama" uygulaması, kamuoyunda büyük bir hak ihlali tartışması başlattı. Türker’in mahkeme salonunda yankı uyandıran savunmasının ardından yazılı bir açıklama yapan Aile Dayanışma Ağı, insan onurunu ve mahremiyeti hiçe sayan bu iddiaların peşini bırakmayacaklarını belirterek yetkilileri acilen şeffaf bir soruşturma yürütmeye çağırdı.

'TAMAMEN SOYUN'

Kamuoyunda tartışma yaratan olay, İBB Davası kapsamında hâkim karşısına çıkan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in mahkemedeki çarpıcı savunmasıyla ortaya çıktı. Türker savunmasında, nezarethanede kadın bir polis memuru tarafından arşiv odası benzeri küçük bir alana götürüldüğünü, burada eldiven takan memurun talimatıyla önce üst kıyafetlerini, ardından da eşofmanını ve iç çamaşırını ayak bileklerine kadar indirmek zorunda kaldığını anlattı.

Bu süreçte kendisine yere çömelmesi, arkasını dönmesi ve eğilmesi yönünde komutlar verildiğini belirten Türker, bu uygulamanın insanların onurunu ve gururunu yıkmak için yapıldığını ifade etti. Yaşanan fiziksel arama sırasında memurun eldivenle doğrudan müdahalede bulunmamasından teselli bulduklarını dile getiren Türker, tutuklandıktan sonra nezaretteki diğer kadınların çığlıklarını ve ağlama seslerini ise hiç unutamadığını vurguladı.

'İŞKENCEDİR'

Konuyla ilgili Silivri Cezaevi'nde Aile Dayanışma Ağı 36. buluşmasında konuşan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, çıplak arama iddialarını 'işkence' olarak niteledi.

'Kadınları zayıf, dayanıksız, dirayetsiz gören kirli zihniyet, kadınlara bedenleri üzerinden saldırmaya, annelikleri üzerinden şantaj yapmaya çekinmiyor' diyen Dilek İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

Masumiyet karinesi gibi hukukun en temel değerlerini ayaklar altına alanlar, toplumumuzun en kutsal değerlerini yerle bir etmekten de çekinmiyorlar. Yıllarca bu ülkeye dürüstçe hizmet etmiş kadınlara yapılan bu fiziksel ve psikolojik baskı asla kabul edilemez. Çıplak arama bir işkencedir. Bir savcının, bir anneyi çocuklarını sosyal hizmetlere göndermekle tehdit etmesi suçtur. Toplum vicdanını ve adalet duygusunu yaralayan bu çağ dışı uygulamalar hakkında yargı derhal harekete geçmelidir.