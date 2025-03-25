İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlere tepki gösterdi...

Dilek İmamoğlu, şunları kaydetti:

-Bir siyasetçinin annesine hakaret edilmesi; bir annenin, kadının bu şekilde siyasete malzeme edilmeye çalışılması asla kabul edilemez. Annelerin hatırasına saldırmaya çalışmak hangi vicdana sığar?

Biz bu ülkede annelere, kadınlara, kız çocuklarına gösterilen her türlü şiddetin karşısında durduk. Durmaya da devam edeceğiz. Vicdanımızdan, barıştan ve sevgiden asla uzaklaşmayacağız.

Hangi görüşten, inançtan, kökenden olursak olalım özellikle biz kadınlar sevgi dilini kullanacağız.

-Nefretten iyilik doğmaz, biliyoruz. İşte bu yüzden tüm kötü niyetin karşısında her zaman birbirimize sahip çıkacağız.

SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRDI

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesine yönelik hakaretleri kınadığını duyurdu.

İmamoğlu, kendi ailesini hedef alan ahlaksız paylaşımlar için de savcıları göreve etti.

Ekrem İmamoğlu ise şunları kaydetti:

-Siyasi tarihimizin gördüğü en büyük adaletsizliklerden biriyle karşı karşıyayım.

-Elbette 19 Mart darbesine karşı meşru her yolu kullanarak mücadele edeceğiz.

-Ancak bu darbe için bile, ekmek gibi su gibi hava gibi mübarek bildiğim annelerimize hakaretler yağdırılmasına gönlüm razı gelmez.

-Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri tüm kalbimle sonuna kadar kınıyorum. Bu vesileyle kendisine yüce Yaradan’dan tekrar rahmet diliyorum.

-Cezaevinde olmamızı fırsat bilip annemle, eşimle ve ailemle ilgili ahlaksız paylaşımlar yapan kişilerle ilgili de savcılığı göreve davet ediyorum.

-Her konuda re’sen, jet hızında soruşturma açanlar söz konusu bizim ailemiz olunca kafasını sokacak yer arıyor.

-Biz iktidara gelince sizin bize yaptığınızı yapmayacağız. Adalet herkesin güvencesi olacak, hukuk herkesin can ve mal güvenliğini sağlayacak, kimse kimsenin malına mülküne, şerefine, onuruna, haysiyetine el uzatamayacak.