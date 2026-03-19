Dilek İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir yıldır ailelere yaşatılan acılar üzerinden kariyer planları yapılması ve bunun ödül gibi sunulması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, X hesabından TBMM’deki tüm siyasi partilerin genel merkezlerini etiketledi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

-Bir yıldır ailelere yaşatılan acılar üzerinden kariyer planları yapılması, bunun bir ödül gibi sunulması kabul edilemez. Her haksızlık, her haksız yere tutsaklık, adım adım bir yükselme basamağına çevriliyor.

-Bizler bunca acıyı, bir kariyer hesabının parçası olmak için mi çekiyoruz? Biz aileler, kimsenin terfi basamağı değiliz.

-Bugün gelinen noktada adaletin yerini hesaplar, vicdanın yerini kariyer planları almış durumda. Yaşananlar öyle bir noktaya ulaştı ki; ailelerin çektiği acılar ya görmezden geliniyor ya da daha da vahimi, bir “başarı hikâyesi” gibi sunuluyor.

-Unutulmamalıdır ki; Hiçbir makam, hiçbir hedef, hiçbir kariyer… Bir annenin, bir eşin, bir çocuğun yaşadığı acının üzerine inşa edilemez.