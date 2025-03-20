İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sabahı evinde gözaltına alındı. Haberin duyulmasıyla beraber siyasetin gündemi ise büsbütün değişti.

İki gündür gözaltında bulunan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, SÖZCÜ'ye özel mesajlar verdi.

"HUKUKSUZLUK HAYATIMIZIN PARÇASI HALİNE GETİRİLDİ"

"Ne yazık ki artık böyle bir şey olmaz diyebileceğimiz bir noktada değiliz. Hukuksuzluk keyfi kararlar ve adaletsizlik hayatımızın bir parçası haline getirildi. Bunu hepimiz görüyoruz. Son zamanlarda dolaşıma sokulan yalan haberler bazı adımların atılacağının sinyallerini veriyordu ama biz bu adaletsiz adımları kabullenmeyecek normalleştirmeyeceğiz. Adaleti, hukuku ve demokrasiyi savunmaktan vazgeçmeyeceğiz.

Bu ülke hepimizin Cumhuriyetimize demokrasiye hukuka tüm inancımızla sahip çıkacağız. Asla yılmayacağız. Millet olarak daha da güçlenerek bu süreçten çıkacağız. Birlik ruhuyla huzur ve güven ortamını yeniden inşa edeceğiz. çocuklar gençler kadınlar tüm vatandaşlarımız için benim en ufak şüphem yok."

SÖZCÜ Televizyonu'ndan İpek Özbey'e röportaj veren Dilek İmamoğlu'nun röportajının tamamı 21 Mart 2025'te Sözcü Televizyonu'nda yayınlanacak.