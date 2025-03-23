İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart tarihindeki şafak operasyonu ile gözaltına alındıktan 4 gün sonra, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayının resmen ilan edileceği ön seçime tek aday olarak giren İmamoğlu'nun, bugün yapılacak oylama öncesinde tutuklanması sonrası eşi Dilek İmamoğlu İstanbul Adliyesi'nde açıklama yaptı.
'BÜTÜN ALINAN KARARLAR SİYASİ'
Dilek İmamoğlu şunları söyledi:
"Şunu bilmenizi istiyorum. Alnımız ak, başımız dik. Haksız, hukuksuz yere alınan kararların hiçbir hukuki tarafı yoktur. Bütün alınan kararlar siyasidir. Biz yolumuza devam edeceğiz."