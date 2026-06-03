19 Mart 2025 tarihinde gözaltına alınan ve İBB Davası kapsamında tutuklu yargılanan İmamoğlu, davanın 44. gününde Silivri'de hazır bulundu. Duruşmaya, İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu, Özgür Çelik, Nuri Aslan, Sunay Akın, Cahit Berkay ve Nebil Özgentürk gibi isimler de katıldı.



Ekrem İmamoğlu'nun doğum günü olması nedeniyle eşi Dilek İmamoğlu, mahkeme salonunda üzerinde "Seni seviyorum sevgilim. İyi ki doğdun" yazılı bir pankart kaldırdı.





İMAMOĞLU'NUN YANITI SALONU KAHKAHALARA BOĞDU



55. yaş gününü kutlayan İmamoğlu, eşinin jestine verdiği yanıtla mahkeme salonunu kahkahalara boğdu.



İmamoğlu, kaldırılan pankarta cevap vererek "“Fazla uzatmayalım anneme babama niye doğurdunuz diye dava açarlar” ifadelerini kullanırken, espri sonrası salondan kahkaha sesleri yükseldi.